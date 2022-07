Ben Afflecks Hochzeit: Ex Jennifer Garner erstmals gesichtet

Ob Jennifer Garner (50) die Hochzeit ihres Ex Ben Affleck (49) etwas ausmacht? Am vergangenen Sonntagabend kursierte die freudige Nachricht, dass sich der Schauspieler und Jennifer Lopez (52) in einer privaten Zeremonie in Las Vegas das Jawort gegeben haben. Nach der Ehe mit der Golden Globe-Preisträgerin, die vor vier Jahren ein Ende gefunden hatte, will der Hollywoodstar es wohl noch einmal versuchen. Nun wurde seine Verflossene erstmals seit Bens Hochzeit gesehen – und Jennifer schien nicht gerade gut gelaunt zu sein.

Auf Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist zu erkennen, wie die in Houston geborene Beauty nach einem ereignisreichen Wochenende wieder nach Hause zurückkehrt. So hatte die "30 über Nacht"-Darstellerin am Sonntag beispielsweise einen Ausflug zum Lake Tahoe unternommen. Bei ihrer Heimkehr trug die 50-Jährige ihre braunen Haare offen und verdeckte ihre Augen mit einer großen Sonnenbrille. Zudem wirkte Jennifer angespannt und sehr konzentriert, als sie den schwarzen Wagen in die Einfahrt manövrierte.

Während sich Jennifer die vergangenen Tage offenbar beschäftigt hielt, nahmen ihre Kinder Seraphina (13), Violet (16) und Samuel (10) am Wochenende wohl an den Hochzeitsfeierlichkeiten ihres Vaters teil. Auch J.Los Zwillinge Emme (14) und Max (14) sollen extra nach Las Vegas geflogen sein, um an diesem besonderen Tag bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater sein zu können.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner im Jahr 2007

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

