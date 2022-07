Hochzeitsfoto: Ben Affleck und J.Lo strahlen um die Wette

Diese beiden zeigen ihre Liebe! Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) machten vergangenes Jahr ihre Beziehung offiziell und begeisterten die Fans mit ihrer Reunion. Denn schon Anfang der 2000er-Jahre waren die zwei ein Paar. Nachdem nun im April die Verlobung folgte, versiegelten der Schauspieler und die Sängerin jetzt endgültig ihre Liebe mit einer Hochzeit in Las Vegas. Und auf diesem Bild wird deutlich: J.Lo und Ben könnten glücklicher nicht sein!

In ihrem Newsletter "On the JLo" machte die "On The Floor"-Interpretin ihre Trauung publik. Sie beschrieb ihren Traumtag und schwärmte, was das Zeug hält. Und auch dem Auge war etwas geboten: Jennifer teilte einen tollen Schnappschuss des Brautpaares! Darauf umarmt der "Good Will Hunting"-Darsteller seine Frau von hinten und drückt ihr liebevoll einen Schmatzer auf die Wange. J.Lo strahlt dabei und lacht herzlich, während sie einen kleinen Blumenstrauß in der Hand hält.

Von den Outfits der beiden ist nicht allzu viel zu sehen. Ben trägt jedoch einen hellen Anzug und Jennifer ein helles Kleid. In dem Newsletter beschrieb J.Lo bereits, was es damit auf sich hat: "Mit [...] einem Kleid aus einem alten Film und einer Jacke aus Bens Kleiderschrank lasen wir in der kleinen Kapelle unsere eigenen Eheversprechen."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Instagram / jlo Jennifer Lopez nach ihrer Hochzeit

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den 78. Filmfestspielen von Venedig

