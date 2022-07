Pietro Lombardi verrät: So gut kommen Laura und Alessio aus

Das macht ihn einfach überglücklich! Pietro Lombardi (30) und Sarah Engels (29) waren rund drei Jahre lang verheiratet, bis sie 2016 ihr Liebes-Aus bekannt gaben. Seit ihrer Trennung kümmern sich beide weiterhin gemeinsam um ihren Sohn Alessio (7). Nun hat Pietro mit Laura Maria Rypa (26) eine neue Frau an seiner Seite – doch wie versteht sie sich mit dem Sohn ihres Freundes?

Der "Phänomenal"-Interpret hatte seinen Sprössling gerade eine Woche bei sich, wie aus seiner Instagram-Story hervorgeht. Der Abschied fiel dem 30-Jährigen jedoch besonders schwer, wie er verriet: "Nach einer Woche bei Papa ist es irgendwie komisch, den Kleinen wieder abzugeben." Doch der Nachwuchs des ehemaligen DSDS-Kandidaten hatte ein kleines Andenken von seiner Zeit bei seinem Vater mitbekommen, denn Laura hatte ihm ein Geschenk mitgeben. "Die beiden verstehen sich super, das macht mich glücklich", schwärmte er und fügte hinzu: "Ich habe Alessio noch nie einer Frau vorgestellt in sieben Jahren. Ich bin einfach glücklich."

Doch auch zwischen Laura und Pietro läuft es ziemlich gut! So teilte der "Call My Name"-Interpret vor wenigen Tagen ein süßes Schwarz-Weiß-Bild, auf dem er seine Liebste in den Armen hielt. "Liebe bedeutet nicht, dass man den perfekten Menschen gefunden hat, sondern dass man das Perfekte in einem nicht perfekten Menschen entdeckt hat", schrieb er zu seinem Post dazu.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de