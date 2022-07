"Selling Sunset"-Star Heather Rae Young zeigt ihre Babykugel

Heather Rae Young (34) lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen! Vergangene Woche hatte die Selling Sunset-Schönheit ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Partner Tarek El Moussa (40) und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem präsentiert die Blondine ihre wachsende Körpermitte auch immer wieder stolz im Netz. Nun erfreute Heather ihre Community mit einem süßen neuen Babybauch-Pic.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Reality-TV-Darstellerin zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihre mittlerweile deutlich zu erkennende Rundung stolz präsentiert. In einem blauen Bikini posiert Heather auf einem Schiff, vermutlich einer Jacht, während sie die Sonne in Mykonos genießt, wie ihrem Post zu entnehmen ist. Liebevoll legt Heather eine Hand auf ihre kleine Babykugel, die durch die Pose und die Badebekleidung perfekt zur Geltung kommt. "Baby an Bord", kommentierte die 34-Jährige die Aufnahmen humorvoll.

Unter dem Beitrag brachten die Abonnenten anschließend ihre Begeisterung über das tolle Foto zum Ausdruck. "Hübscheste Mama in der Stadt", "Du strahlst" oder "Ich freue mich so für dich", schrieben die rund 2,9 Millionen Fans in den Kommentaren. Auch Heathers Mann Tarek ließ es sich nicht nehmen, die Bilder entzückt zu kommentieren. "Ich bin so aufgeregt", meldete sich der werdende Papa.

