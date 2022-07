Serkan Yavuz hatte mehrere Jobs, um Party machen zu können

Serkan Yavuz (29) spricht offen über seine wilden Zeiten! Gemeinsam mit seiner Bachelor in Paradise-Liebe Samira Klampfl (28) ist der Kuppelshow-Star vor ein paar Wochen Papa geworden. Aktuell besteht sein Alltag also hauptsächlich aus kurzen Nächten und Windeln wechseln – nebenbei produziert der Influencer noch Content für seine Follower. So sah sein Leben aber nicht immer aus: In einem ehrlichen Talk verriet Serkan jetzt, dass er sich früher von Nebenjob zu Nebenjob geschuftet hat, um feiern gehen zu können.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie der Vater einer Tochter früher seinen Lebensunterhalt bestritten hat. Daraufhin gab er zu: "Gearbeitet habe ich so ziemlich alles, was Geld bringt. Ich war immer hart pleite." Weiter berichtete Serkan: "Von allem so ein bisschen was nebenbei probiert, um am Wochenende auf die Kacke zu hauen, es montags wieder zu bereuen und zu schwören: 'Ich trinke nie mehr, ich geh nie mehr feiern', um am Donnerstag wieder voll dabei zu sein."

Das Fazit des gelernten Dachdeckers? "Selbst wenn ich mal wirklich kein Bock hatte und auch kein Geld – diese Angst, etwas zu verpassen, hat dazu geführt, dass Peter Zwegat mein bester Freund war", witzelte Serkan. Zur Erklärung: Peter Zwegat (72) ist ein TV-bekannter Schuldnerberater.

Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Serkan Yavuz, Februar 2021

