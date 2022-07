Süß! Thorsten Legat schreibt seiner Alexandra täglich Briefe

Diese Seite von Thorsten Legat (53) haben wohl wenige vermutet! Der ehemalige Profikicker ist vor allem für seine harte Schale bekannt: Ob auf dem Platz oder in der Zeit nach seiner aktiven Laufbahn – der Ex-Spieler von Werder Bremen zeigte sich zumeist wenig zimperlich. Bei "Mein Mann kann" ist Thorsten heute mit seiner Frau Alexandra dabei: Und die gab einen Blick auf den weichen Kern ihres Liebsten frei.

Denn Alexandra offenbarte in der Sendung, dass ihr Mann ihr fast jeden Tag eine kleine Botschaft zusteckt. "Ich kriege von ihm ganz oft Liebeserklärungen, da freue ich mich jeden Morgen", erzählte sie freudig. Die Briefe lege Thorsten ihr vorne in ihre Arbeitstasche. Der Sportler schien die Offenheit seiner Liebsten hingegen nicht so gut zu finden.

Oliver Pocher (44) muss sich anscheinend etwas ins Zeug legen, um mit seinem Show-Mitstreiter mitzuhalten. Seine Frau Amira (29) hatte nämlich nur eine eher zweifelhafte Story parat: "Ich habe einmal eine Geburtstagskarte bekommen und dafür hat er eine Autogrammkarte genommen."

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Der Cast von "Mein Mann kann"

Anzeige

Thomas Burg/ Action Press Thorsten Legat in der Dschungelshow 2021

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Oliver und Amira Pocher bei "Mein Mann kann"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de