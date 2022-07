Teure Wunschliste: Werden Kylie Jenner und Travis heiraten?

Hat Travis Scott (31) Kylie Jenner (24) die Frage aller Fragen gestellt? Was die On-off-Liebe des Rappers und der Reality-TV-Berühmtheit angeht, halten sie sich größtenteils bedeckt. So wussten ihre Fans nach der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster (4) lange nicht, ob die beiden überhaupt noch ein Liebespaar sind – bis sie dann vor ein paar Monaten ihr zweites gemeinsames Kind bekommen haben. Aktuell scheinen sie jedenfalls wieder zusammen und sehr glücklich zu sein. Jetzt geht das Gerücht um, dass Kyle und Travis angeblich noch dieses Jahr heiraten wollen!

Auf der Social-News-Seite Reddit sind jetzt Screenshots aufgetaucht, die direkt viral gingen. Die Aufnahmen zeigen eine Geschenkwunschliste für eine Hochzeit am 10. Dezember 2022 – und zwar von "Mother Goose und Cactus Jack". Doch wie kommen ihre Fans darauf, dass die Seite etwas mit Kylie und Travis zu tun hat? Bei den ulkigen Bezeichnungen soll es sich um Decknamen für die beiden handeln, um die Nachricht über ihre Verlobung und die bevorstehende Trauung geheim zu halten. Wie treue Fans wissen, nennt Stormi ihre Mama gerne "Mother Goose", was auf Deutsch "Mama Gans" bedeutet. Und "Cactus Jack" ist einer von Travis' Spitznamen, weswegen er auch seine Merchandise-Marke so genannt hat.

Sollte die Liste echt sein – und wirklich von Kylie und Travis stammen – was wünschen die zwei sich denn so? Jede Menge luxuriöse und superteure Einrichtungsgegenstände! Von einem Kristall-Pfau für umgerechnet 384.000 Euro bis hin zu einem exklusiven Kronleuchter für 493.000 Euro ist alles Mögliche dabei. Was glaubt ihr: Ist an dieser Geschichte wirklich was dran? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de