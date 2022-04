Kylie Jenner (24) macht ihrem Liebsten eine niedliche Liebeserklärung! Für die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und ihren Partner Travis Scott (31) könnte es aktuell nicht besser laufen. Mit ihrem Töchterchen Stormi (4) und ihrem jüngsten Sprössling, dessen Name noch nicht veröffentlicht wurde, haben sich die zwei ihre eigene kleine Familie aufgebaut. Anlässlich seines Geburtstages richtete Kylie nun rührende Worte an Travis.

Auf Instagram teilte die Influencerin nun einige Bilder von dem Traumpaar und fand liebevolle Worte für das Geburtstagskind. "Alles Gute zum Geburtstag meine Liebe, mein bester Freund. Die besonderste Person und der beste Vater unserer Babys", schrieb Kylie zu einem Bild, dass die beiden Verliebten total vertraut zusammen zeigt.

Auch Kylies Mutter Kris (66) gratulierte dem 31-Jährigen zu seinem Ehrentag. "Du bist ein unglaublicher und toller Papa und es macht so viel Freude, dir bei der Erziehung deiner Kinder zuzusehen", schwärmte die TV-Bekanntheit und fügte hinzu, dass der "Antidote"-Interpret ein so besonderer Teil ihrer Familie sei.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

Instagram / krisjenner Travis Scott und Kris Jenner

