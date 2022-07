Zweimal im Jahr: Für Katja Burkard ist Botox mehr als okay

Katja Burkard (57) spricht offen über ihre Beauty-Eingriffe! Seit rund 26 Jahren moderiert sie nun schon das Mittagsmagazin "Punkt 12". Bei Schlag den Star bewies die Blondine im vergangenen Jahr zudem, dass sie körperlich topfit ist. Um aber jeden Tag vor der Kamera frisch auszusehen, greift die gebürtige Rheinland-Pfälzerin auch zu anderen Mitteln. Für Botox und Co. ist Katja durchaus offen und lässt selbst regelmäßig nachhelfen!

Im Gespräch mit Gala-Moderatorin Annika Lau (43) plauderte die 57-Jährige ehrlich über das Thema Schönheitseingriffe. "Ich lasse mir zweimal im Jahr die Zornesfalte einfach lahmlegen", verriet Katja dabei. Sie habe keine Scheu vor Botox oder auch größeren Operationen. "Keine Ahnung, was ich in ein paar Jahren machen werde oder nicht machen werde, aber ich finde, so ein bisschen Botox im Gesicht, mein Gott – und wenn man mehr machen will, ist das auch okay", betonte die TV-Bekanntheit.

Angst vor dem Altern habe sie aber keineswegs. "Ich mag es wirklich gern, weil ich finde, ich bin heute viel, viel cooler, als ich das jemals war", stellte Katja klar. Im Gegensatz zu ihrem früheren Ich habe sie nun deutlich mehr Durchblick, glaubt die Mutter zweier Töchter.

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Oktober 2020

Getty Images Katja Burkard im Januar 2018

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Moderatorin

