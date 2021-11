Katja Burkard (56) ist überglücklich! Am Samstag flimmerte die neue Folge von Schlag den Star über die Bildschirme. Dieses Mal traten die RTL-Moderatorin und die Drag-Ikone Olivia Jones (52) gegeneinander an. Nach insgesamt 14 Spielen und einigen spitzen Bemerkungen der Kandidatinnen konnte Elton (50) endlich eine wohlverdiente Siegerin küren: Katja setzte sich ganz knapp gegen Olivia durch – und gewann damit den Geldkoffer mit satten 100.000 Euro!

Am Ende des Abends konnte die 46-Jährige das Matchball-Spiel "Drehohr" nach einem langen Hin und Her endlich für sich entscheiden – und holte sich damit den Sieg! Während Katja insgesamt 62 Punkte erspielen konnte, ergatterte Olivia nur 43 Punkte. Über ihren Triumph freute sich die Blondine natürlich total. "Was für eine Nacht! Gewonnen! Aber ganz knapp! Olivia war mir sehr dicht auf den Fersen", jubelte sie auf ihrem Instagram-Account. Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin schien ebenfalls eine faire Verliererin zu sein: Sie ging vor ihrer Konkurrentin sogar auf die Knie!

Natürlich steht auch schon fest, welche Promis in der nächsten Episode ihr Glück versuchen: Die Moderatorin Ruth Moschner (45) und der Fernsehkoch Alexander Herrmann (50) werden um das Preisgeld kämpfen. Tatsächlich müssen sich die Fans auch gar nicht mehr lange gedulden. Bereits am 18. Dezember läuft die neue Folge auf ProSieben.

Instagram / katja_burkard_official Olivia Jones und Katja Burkard im November 2021

Getty Images Katja Burkard beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, 2021

