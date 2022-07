60.000 Euro wert: Payton Ramollas Handtaschen wurden geklaut

Schockmoment für Payton Ramolla (22)! Zuletzt sorgte die YouTuberin mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Es wurde über eine Krise zwischen ihr und Luca (26) gemunkelt. Zwischen den Webstars scheint aber alles in Butter zu sein. Gemeinsam waren sie nun sogar in Hamburg unterwegs – doch dabei kam es zu einem erschreckenden Vorfall. In Paytons Auto wurde eingebrochen und Handtaschen im Wert von 60.000 Euro geklaut!

In ihrem YouTube-Video berichtete die 22-Jährige von dem Diebstahl. Payton hatte ihr Auto an einer belebten Straße stehen lassen. Wegen ihres Umzugs hatte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin unter anderem sämtliche Handtaschen in ihrem Wagen gelagert – und von diesen fehlt nun jede Spur. "Es war ein Gesamtwert von 60.000 Euro und das ist unentspannt", fasste Luca zusammen. Payton zeigte sich ebenfalls bedrückt: "Für mich bedeuten die Sachen auch echt viel, abgesehen vom Geldwert." Die Accessoires waren unter anderem von Gucci, Valentino, Prada und Co.

Hoffnung darauf, dass der Täter gefasst wird, hat das Paar kaum. "Wir haben halt diesen ganzen Standard-Kram gemacht, aber dass dabei etwas rumkommt, ist schwierig", berichtete Luca realistisch. Deshalb bitten sie nun ihre Community um Mithilfe und bieten sogar 10.000 Euro Finderlohn.

Instagram / payton.r Payton Ramolla und Luca

Instagram / payton.r Payton Ramolla, YouTuberin

Instagram / laserluca Payton Ramolla und ihr Freund Luca

