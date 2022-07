Eva Benetatou unter Schock! Ihr Sohn hat Gehirnerschütterung

Evanthia Benetatou (30) macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Im Juni 2021 wurde die Reality-TV-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem gibt die in Griechenland geborene Beauty ihren Fans im Netz auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So verriet sie im Februar beispielsweise, dass die Partnersuche mit Baby gar nicht so einfach sei. Doch nun hatte die TV-Persönlichkeit schockierende Nachrichten für ihre Abonnenten: Eva verriet, dass sie mit George in die Notaufnahme fahren musste.

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin eine Aufnahme aus der Notaufnahme. Im Anschluss klärte sie ihre Community dann über ihren Besuch im Krankenhaus auf. "Ich hatte echt so eine große Angst um ihn. George ist ausgerutscht und hingefallen", begann die Ex von Chris Broy (33) zu berichten. Dadurch habe ihr kleiner Schatz einige Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen. "Es geht ihm Gott sei Dank so weit gut, jedoch steht er unter Beobachtung und muss sich etwas ausruhen", gab Eva anschließend eine kleine Entwarnung. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem ein kleiner Bluterguss in Georges Gesicht zu sehen ist.

Im vergangenen März hatte Eva in einem Promiflash-Interview bereits darüber gesprochen, dass es nicht immer einfach mit ihrem aufgeweckten Sohn sei. So berichtete die 30-Jährige beispielsweise davon, dass George sehr neugierig sei und alles um sich herum genaustens erkunde. Dabei wäre ihm beinahe ein Wäscheständer zum Verhängnis geworden, der "wirklich ganz nah an seinem Kopf" vorbeigekippt sei.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George Angelos an seinem ersten Geburtstag

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de