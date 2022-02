Mit der Liebe will es bei Evanthia Benetatou (29) einfach nicht klappen. Im Juni 2021 wurde die in Griechenland geborene Beauty erstmals Mutter. Noch vor der Geburt zerbrach jedoch die Beziehung zum Kindsvater Chris Broy (32). Doch die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin meistert den Baby-Alltag auch bestens als Single-Mama. Im Interview mit Promiflash verriet Eva nun, dass die Partnersuche mit einem Baby gar nicht so einfach sei.

"Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine große Hürde für einen neuen Partner, wenn die Frau oder er selbst ein Kind hat, was nicht sein eigenes ist", erzählte die TV-Persönlichkeit. Es gebe sicherlich viele Männer, die zunächst kein Problem mit einem Stiefkind hätten, nach einigen Monaten dann aber doch abgeschreckt seien. "Das ist schon nicht einfach. Dementsprechend muss man gucken, ob der Partner zu einem passt oder eben nicht", meinte Eva. Für sie sei es zudem sehr wichtig, dass der neue Mann an ihrer Seite nicht nur sie, sondern auch ihren Sohn George liebe.

"Momentan bin ich aber so auf mich, mein Kind und meine Zukunftspläne konzentriert, dass ich eigentlich keine Zeit für Dating habe", fuhr die 29-Jährige fort. Durch eine gewisse Routine mit ihrem Baby könne sie allerdings wieder mehr darüber nachdenken, ob sie dazu bereit sei, sich zu verlieben. "Ich bin bereit für eine neue Liebe, aber ich suche momentan nicht danach", gestand die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, Januar 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de