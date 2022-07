Fans wird noch heißer! Chris Hemsworth zeigt Hammer-Body

Dieser Körper kann sich sehen lassen. Derzeit begeistert Chris Hemsworth (38) in Thor: Love and Thunder mal wieder Fans auf der ganzen Welt: In der Rolle des Superhelden mischt der Schauspieler das Marvel-Universum komplett auf und setzt sich gegen das Böse durch. Besonders Frauenherzen dürften bei einer ganz speziellen Szene höherschlagen: Chris zog vor der Kamera blank und präsentierte seinen muskulösen Körper. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, teilt der Schauspieler aber auch einen Leckerhappen im Netz.

Auf Instagram postete Chris drei neue Bilder, die ihn vermutlich nach dem Training zeigen. In schwarzer Hose, oberkörperfrei und mit einem Cap posiert der Bruder von Liam Hemsworth (32) in seinem Fitnessstudio. "Centr hat alles, was du für deine Fitnessreise brauchst. Was es nicht hat, sind Ratschläge, was man mit seinen Händen auf Fotos machen sollte. Ich hoffe, dass dies jedem da draußen hilft. Hier sind meine drei Tipps", betitelte Chris die Schnappschüsse, die seinen durchtrainierten Oberkörper gekonnt in Szene setzen.

Auch die Fans sind begeistert: "So heiß. Heiß. Und noch heißer", schrieb eine Followerin total aus dem Häuschen. Einen anderen Fan hat es noch härter getroffen: "Ich muss sagen, dass ich fast einen Herzinfarkt hatte", kommentierte er unter den sexy Bildern des Australiers.

Getty Images Chris Hemsworth, "Thor"-Schauspieler

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Juli 2022

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler

