Die Influencerin Gerda Lewis (29) vergab im Jahr 2019 als Bachelorette die Rosen, doch die Beziehung, die daraus hervorging, zerbrach bereits nach wenigen Monaten. Um das Liebesleben der gebürtigen Kölnerin war es in der Vergangenheit eher still und trotz eines aufgetauchten Knutschfotos mit dem diesjährigen Love Island-Teilnehmer Chris Jebens stellte sie klar, dass sie zurzeit Single ist. In der vergangenen Woche verkündetet sie allerdings eine große Veränderung in ihrem Leben: Sie verlässt ihre Heimatstadt Köln für drei Monate! Jetzt verriet Gerda auch, in welche Stadt es sie verschlägt und warum.

Auf Instagram verriet die 29-Jährige jetzt, dass sie für drei Monate nach Hamburg zieht. Der Grund dafür sei aber nicht, dass sie sich in Köln nicht mehr wohlfühle. "Das kann man sich vorstellen, wie wenn andere ein "Auslandsjahr" machen wollen. Eine neue Herausforderung. Ich lebe seit ich sechs bin in Köln [...] – ich spüre einfach dieses "Bereit sein"-Gefühl. Der richtige Moment ist genau jetzt", offenbarte die Beauty ihren Followern.

Auch wenn sie ihre Heimatstadt Köln für diese Zeit erst einmal zurücklässt, warten in Hamburg neue Erfahrungen auf sie, denen sie voller Vorfreude entgegenfiebert. Darüber hinaus kennt sie bereits die Stadt und sogar einige Leute, die dort wohnen: "In Hamburg durfte ich unglaublich liebe Menschen kennenlernen. Ich liebe die Stadt und bin gespannt, wie ich mich dort in den drei Monaten fühlen werde."

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, März 2022

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de