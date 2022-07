Hier fühlt sich Prinz Harry seiner Mutter Diana am nächsten

Was für eine emotionale Ansprache! Prinz Harry (37) musste schon in seinen jungen Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) starb bei einem tragischen Autounfall, als er gerade einmal zwölf Jahre alt war. Doch ein Ort hat dem Enkel von Queen Elizabeth II. (96) ganz besonders über die schwere Zeit hinweg geholfen: In einer Rede am Nelson-Mandela-Tag erzählte Harry davon, dass er sich auf dem afrikanischen Kontinent seiner Mutter Diana sehr nah fühlt.

Während der Grundsatzrede zum Internationalen Nelson-Mandela-Tag wurde der Prinz emotional. Mit 13 Jahren habe er zum ersten Mal afrikanischen Boden betreten und seitdem dort einen Rückzugsort gefunden, an dem er seinen inneren Frieden und Heilung gefunden habe. "Hier habe ich mich meiner Mutter am nächsten gefühlt und nach ihrem Tod Trost gesucht", verriet er und kam dann sogar auf seine Frau und Mutter seiner Kinder Herzogin Meghan (40) zu sprechen: "Hier wusste ich, dass ich in meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden hatte. Und deshalb ist auch ein Großteil meiner Arbeit dort angesiedelt."

Doch seine Rede handelte nicht nur von seinen Liebsten. Hauptsächlich hielt er eine bewegende Ansprache über Themen wie den Klimawandel, Armut und Diskriminierung. Damit tritt er in die Fußstapfen seiner Mutter, denn Prinzessin Diana war bekannt für ihr Engagement, sich für Benachteiligte einzusetzen.

Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

Getty Images Prinz Harry am Internationalen Nelson-Mandela-Tag im Juli 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

