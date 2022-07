Nach Trennung von Bibi: Julian Claßen behält das Ferienhaus

Klären sich die Besitzverhältnisse zwischen Bibi (29) und Julian Claßen (29)? Das YouTuber-Traumpaar schockierte mit seiner Trennung viele Fans. Für die meisten schien es unvorstellbar, dass die beiden Webstars ihr gemeinsames Leben auseinanderdividieren würden. Denn zum gemeinsamen Imperium gehören mehrere Immobilien. Doch zumindest die Zukunft ihres spanischen Ferienhauses scheint geklärt zu sein. Das gab Julian seinen Fans jetzt auf Social Media bekannt.

Den Followern des Influencers war aufgefallen, dass er zuletzt häufig in der Villa zu sehen war, Bibi hingegen gar nicht mehr. Bei einem Q&A auf Instagram klärte er das jetzt auf: "Wir haben uns so geeinigt, dass ich das Ferienhaus behalten werde, das wollten wir beide so." Über den weiteren Stand und Verlauf der Trennung äußerte sich Julian allerdings zunächst nicht.

Auch Julians aktueller Flirt Tanja Makarić scheint das fragliche Domizil bereits kennengelernt zu haben: Ende Juni gab es verdächtige Aufnahmen, die viele Fans zu der Annahme brachten, dass die zwei gemeinsam in dem Ferienhaus Urlaub machten. Darauf deuteten verräterische Cocktailgläser hin.

Julian Claßen, YouTuber

Julian und Bibi Claßen

Tanja Makarić und Julian Claßen im Juli 2022

