Sportlich unterwegs: J.Lo erstmals nach Hochzeit gesichtet

Jennifer Lopez (52) ist zurück in ihrem Alltag. Noch am Wochenende haben die Sängerin und der Schauspieler Ben Affleck (49) den Bund fürs Leben geschlossen. Fast 20 Jahre nachdem sie das erste Mal heiraten wollten, haben die beiden in Las Vegas endlich "Ja" gesagt. Laut einem Insider soll das glückliche Paar nach der kleinen Zeremonie auch noch eine große Hochzeitsfeier planen. Doch bis es so weit ist, geht J.Lo erst mal weiter ihrem normalen Leben nach.

Am Montag lichteten Paparazzi die "Let's Get Loud"-Interpretin ab, als sie ein Tanzstudio in Los Angeles verließ. Beim Verlassen des Gebäudes trägt die 52-Jährige lange Sportkleidung und eine große schwarze Sonnenbrille. Ihre Haare sind zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden. Außerdem fällt auf den Fotos ein kleines Detail auf: Die Frischvermählte trägt nicht ihren Ehering, sondern hat stattdessen wieder ihren großen Verlobungsring am Finger.

Ihren schlichten Ehering präsentierte die Musikerin erstmals am Montag auf ihrem Instagram-Profil. Im Bett liegend zeigte Jennifer das besondere Schmuckstück: Ein silbern schimmernder Ring glänzt an ihrem Finger.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

MEGA / TheCelebrityfinder Jennifer Lopez im Juli 2022

Instagram / jlo Jennifer Lopez nach ihrer Hochzeit

