Trotz Trennung: Khloé Kardashian will keine Single-Mama sein

Khloé Kardashian (38) hat offenbar genaue Vorstellungen von ihrem Familienleben! Die Reality-TV-Bekanntheit offenbarte ihren Fans diese News: Sie und ihr Ex Tristan Thompson (31) erwarten erneut gemeinsamen Nachwuchs, dieses Mal per Leihmutter. Dieses Vorhaben beschlossen sie wohl, bevor die Beauty im Dezember 2021 von seiner Affäre mit Maralee Nichols erfahren hatte. Trotz des ganzen Dramas und der Vertrauensbrüche meint Khloé: Sie will Tristan in die Kindererziehung einbeziehen!

Das plauderte ein Insider gegenüber dem People-Magazin aus: "Genauso wie sie es mit True (4) machen, werden Khloé und Tristan auch dieses Baby gemeinsam aufziehen. Tristan ist der Vater und Khloé will ihn so gut es geht einbeziehen." So scheint es der 38-Jährigen total wichtig zu sein, dass der Vater ihrer Kinder für sie da ist. Das sieht man auch, wenn es um die gemeinsame Tochte geht.

So stehen die einstigen Turteltauben für ihr Kind ständig in Kontakt. Tristan zeigt auch immer wieder im Netz, wie er sich liebevoll um die Vierjährige kümmert. Genau das wünscht sich Khloé anscheinend auch für den zweiten Nachwuchs – egal, was zwischen ihnen passiert ist.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala 2022

ActionPress Khloé Kardashian und Tochter True bei einer Premiere, April 2022

