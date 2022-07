Eifersucht: Knutscht "Princess Charming"-Hanna etwa zu viel?

Ist das zu viel des Guten? Hanna Soekeland ist die diesjährige Princess Charming. Sie lernt durch die Datingshow jede Menge Singles kennen – und geht im besten Falle am Ende mit einer Partnerin fürs Leben nach Hause. Um herauszufinden, wer die Richtige für sie sein könnte, lädt sie die Ladys zu Dates ein und kommt ihnen näher. Mittlerweile hat Hanna sechs Kandidatinnen geküsst – deshalb kommt Eifersucht bei einigen auf!

So durften bereits Paula, Laura, Tyshea, Jasmin, Carolin und Jessica die Princess knutschen. Insbesonders Letztere hat wohl damit zu kämpfen. Immer wieder kommen ihr die Tränen, weil sie Angst hat, dass die Projektleiterin aus Hannover sie vergessen könnte: "Ich will halt nicht nur irgendeine sein. [...] Das ist halt auch mein Ego", gestand sie gegenüber Caro, die kurz vor dem Gespräch mit Jessi noch Hanna geknutscht hatte. Zwischen ihnen schien es beim Einzeldate sehr gut zu harmonieren – genauso wie mit Laura, die sogar einen Kuss beim Gruppendate absahnen konnte, während die anderen zuschauten.

In der Happy Hour gab Jessi dann ihre Missgunst zu: "Ich bin schon auch oft ein bisschen eifersüchtig, das kommt doch ein bisschen durch", weinte sie im Interview. Ebenso betonte Paula, die in der Folge gemerkt hatte, keine Gefühle für Hanna zu haben: "Im Endeffekt hat Hanna hier schon sauviele Frauen geküsst, auch genau hintereinander [...]". Jedoch stellte sie klar, dass dies keine Gefühle voraussetzen würde. Aber was meint ihr: Knutscht Hanna zu viel?

RTL Jessica, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Carolin, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Hanna, "Princess Charming"-Star

