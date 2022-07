Kein Kontakt mit seinen Kids: R. Kelly schiebt Schuld auf Ex

R. Kelly (55) weist jegliche Schuld von sich! Von 1996 bis 2009 war der Musikproduzent mit Andrea Kelly verheiratet. Durch seinen Missbrauchsprozess entfremdete sich der Sänger jedoch immer weiter von seiner Familie. Nach der Verurteilung zu 30 Jahren Haft, unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, hatte die Richterin zudem eine psychiatrische Behandlung angeordnet. Während der Therapie erklärte R. Kelly, dass seine Ex-Frau Schuld an dem Ende ihrer Ehe und der Entfremdung von seinen drei Kindern gewesen sei.

Radar Online liegt der psychiatrische Bericht vor, in dem R. Kelly über den Missbrauch in seiner Kindheit, seine früheren Beziehungen und seine sexuellen Vorlieben spricht. So schilderte der 55-Jährige in einer der Sitzungen sein Verhältnis zu Andrea, genannt Dre. Laut dem Musiker sei die Beziehung seinerzeit in die Brüche gegangen, weil seine Partnerin ihre Karriere als Tänzerin fortsetzen wollte. R. Kelly berichtete, dass Dre vor der Ehe jedoch zugestimmt habe, "Hausfrau zu sein und die Kinder zu erziehen".

Während des therapeutischen Gesprächs hatte der "I Believe I Can Fly"-Interpret auch zugegeben, seit langer Zeit keinen Kontakt mehr zu seinem Nachwuchs gehabt zu haben. Außerdem sprach R. Kelly davon, dass sein "problematisches Sexualverhalten" erhebliche soziale Folgen für ihn hatte. So könne er beispielsweise keine romantische Beziehung aufrechterhalten. Auch die Entfremdung von seinen Kindern sei darauf und auf das schwierige Verhältnis zur Kindsmutter zurückzuführen.

Anzeige

MediaPunch Andrea Kelly, Ex-Frau von R. Kelly

Anzeige

Getty Images R. Kellys Sohn Robert Jr., seine Ex-Frau Andrea und seine Töchter Joann und Jaah Kelly

Anzeige

Getty Images R. Kelly und sein Anwalt im Gerichtssaal in Chicago, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de