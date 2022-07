Krise oder nicht: Was ist bei Sandra Sicora und Tommy los?

Sandra Sicora (30) und Tommy Pedronis Fans sind verwirrt! Eigentlich gelten die beiden Ex on the Beach-Bekanntheiten für viele als Traumpaar. Sie führen zwar eine Fernbeziehung, weil der Blondschopf in Frankreich wohnt – doch die Beauty besucht ihn regelmäßig und es scheint super zu laufen. Doch Anfang Juli kamen die ersten Krisengerüchte auf. Jetzt folgten weitere verdächtige Indizien für ein Liebesdrama: Was ist nur bei Sandra und Tommy los?

Mal posieren sie zusammen, mal teilen sie kryptische Zeilen, die auf eine Krise hindeuten. Vor wenigen Tagen teilte Sandra noch ein romantisches Video auf Instagram. Happy schlenderte das Paar durch die Straßen. Doch darunter kommentierte eine Userin: "Und Tommy so, 'Nö, ich gehe erst mal feiern.'" Die #CoupleChallenge-Teilnehmerin likte den Kommentar. Ist sie etwa genervt, dass Tommy zuletzt so viel Party macht?

Zudem postete Sandra auch wieder mal Worte, die bedeuten könnten, dass es ihr momentan nicht so gut geht. "Heute entscheide ich mich für mich und nicht für Social Media. Bis bald", heißt es vor einem schwarz-weißen Bild von Rosen. Offenbar legt Sandra eine Netzpause ein.

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni in Nizza im April 2021

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de