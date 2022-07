Nach Hochzeit: Fabian Hambüchen schwärmt von seiner Vicky

Fabian Hambüchen (34) ist hin und weg von seiner frisch angetrauten Ehefrau! Am vergangenen Wochenende gaben sich der Turn-Star und seine Partnerin Viktoria nach rund zwei Jahren Beziehung das Jawort. Die Trauung fand mit etwa 70 Gästen in Hessen unter freiem Himmel statt. Nach dem Schritt vor den Altar könnte das Paar kaum glücklicher sein. Die beiden verbindet nicht nur die Liebe zur Fitness. Offen schwärmte Fabian nun von den besten Eigenschaften seiner Vicky.

Im Interview mit Bunte berichtete der 34-Jährige, was er an seiner Gattin am meisten liebt. "Vicky ist eine unglaublich starke und liebenswerte Frau. Sie hat Werte im Leben und behandelt jeden Menschen gleich", zählte der einstige Olympiasieger ihre besten Charakterzüge auf. Doch damit nicht genug. "Sie ist liebevoll, fürsorglich, ehrlich und sehr humorvoll. Ihr Lachen ist ansteckend", betonte Fabian.

Die Crossfit-Trainerin selbst klang nicht weniger begeistert von ihrem Mann. Auch sie hatte liebevolle Worte für den Sportler übrig. "Er schafft es immer noch, mich in jeder Situation zum Lachen zu bringen. Und er ist unglaublich hilfsbereit", schwärmte Vicky von Fabian.

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Partnerin Viktoria Feldbusch

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria im April 2022

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria und Fabian Hambüchen im April 2022

