Sehr emotional: Jennifer Lopez und Ben weinten bei Trauung!

Das hat die beiden wohl zu Tränen gerührt. Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) gaben sich am vergangenen Samstag in einer Kapelle in Las Vegas das Jawort. Bis auf ihre Trauzeugen und zwei ihrer Kinder sollen keine weiteren Gäste bei der Zeremonie anwesend gewesen sein, da die beiden vermutlich sowieso eine Hochzeit im großen Rahmen nachholen wollen. Das Ehegelübde von Jennifer und Ben soll jedoch sehr emotional gewesen sein.

Gegenüber Good Morning America plauderte eine Mitarbeiterin der Kapelle nun aus dem Nähkästchen, denn sie konnte die Zeremonie der Hollywood-Stars mitverfolgen. "Es war so aufregend", verriet die Insiderin und erklärte, dass sie eigentlich kurz davor waren, die Tore der Kapelle zu schließen, bis sie die beiden Schauspieler erkannte und sie gewähren ließ. "Es war ein sehr süßer Moment, als sie sich gegenseitig ihre Gelübde vorlasen", berichtete die Augenzeugin und ging noch genauer auf das Eheversprechen ein: "Sie waren beide sehr emotional. Sie mussten beide dabei weinen. Die Kinder waren direkt hinter ihnen."

Das Brautpaar war sehr stilvoll für ihre kleine Feier gekleidet. So trug J.Lo laut der Insiderin ein elegantes, beigefarbenes Spitzenkleid, in dem sie wohl eine gute Figur machte: "Alles an ihr war sehr elegant und schön. Sie war umwerfend. Sie hatte einen wunderschönen weißen Blumenstrauß und [Ben] hatte auch eine Boutonnière, die dazu passte."

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Schauspieler Ben Affleck mit seiner Verlobten Jennifer Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de