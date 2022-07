Süße Pics: Schwangere Jenna Johnson zeigt erstmals Babybauch

Bald ist es so weit! Jenna Johnson (28) und Val Chmerkovskiy lernten sich in der Show Dancing with the Stars kennen. Im Jahr 2019 konnten die beiden dann ihren Hochzeitstanz vorführen, denn sie gaben sich das Jawort. Vor wenigen Tagen folgten dann weitere freudige Neuigkeiten, da die beiden ein Baby erwarten. Neue Bilder von Jenna zeigen nun, wie fortgeschritten sie schon in der Schwangerschaft ist.

Auf Instagram veröffentlichte die Tänzerin eine Fotoreihe, bei der sie ihre runde und deutlich sichtbare Babykugel für die Kamera in Szene setzte. Auf allen Bildern trägt die Beauty verschiedene Outfits, die ihren Schwangerschaftsbauch sehr betonten. Zwei Aufnahmen aus der Fotostrecke sind dabei besonders niedlich: Auf einem der Bilder steht die 28-Jährige vor ihrem Mann, während er auf einem Stuhl sitzt und ihren Bauch küsst. Ein anderes Foto zeigt das Paar eng umschlungen, wobei Val seine Liebste von hinten umarmt und seine Hände auf den Babybauch legt.

Aber nicht nur die Aufnahmen an sich sind total süß, sondern auch der kurze Text, den Jenna zu ihrem Beitrag verfasste. "Unser bisher größter Traum wird wahr. Baby Chmerkovskiy kommt diesen Januar! Mein Herz ist unfassbar groß geworden, seitdem dieses kleine Wunder in mir heranwächst", schrieb die Tänzerin und merkte in voller Vorfreude an: "Wir können es kaum erwarten, unseren kostbaren Engel kennenzulernen."

Getty Images Val Chmerkovskiy und seine Frau Jenna Johnson

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson, Tänzerin

Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson

