Süßer Anblick: Gavin Rossdale posiert mit allen vier Kids!

Gavin Rossdale (56) ist von seinen Liebsten umgeben. Der Bush-Frontmann lernte 1995 die Sängerin Gwen Stefani (52) kennen und heiratete sie sieben Jahre später. Doch nach 13 Ehejahren gingen die zwei Musiker getrennte Wege. Allerdings verbinden die beiden ihre drei gemeinsamen Kinder Apollo (8), Zuma (13) und Kingston (16). Gemeinsam mit seiner Tochter Daisy Lowe (33) aus einer früheren Beziehung hat Gavin insgesamt vier Kinder – mit denen er sich nun sogar ablichten ließ!

Auf Instagram teilte der Rocker ein süßes Bild, auf dem er mit seinen Kids zu sehen ist: Der Musiker sitzt an einem Tisch, während seine Sprösslinge sich um ihn herum positionieren. Zu dem Beitrag schrieb der 56-Jährige: "Das sind die besten Wochen zu Hause mit den besseren Versionen meiner selbst." Das Bush-Mitglied genieße die Zeit mit seinen Liebsten sehr, denn seine Kids bereiten ihm eine große Freude. So fügte Gavin seinem Post noch weitere süße Worte hinzu: "Meine Liebe ist in der Tat so groß, wie der gesamte Ozean."

An Daisys 33. Geburtstag zeigte sich der vierfache Vater ebenfalls liebevoll. So veröffentlichte der Rocker Bilder und Videos von seiner Tochter, worunter sich auch ein Bild mit all seinen Kids befand. Seinen Beitrag kommentierte Gavin mit: "Wir freuen uns so, dich an deinem Geburtstag bei uns zu haben."

