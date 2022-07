Wie süß: Hier kuscheln Leni Klum und ihr Adoptivpapa Seal

Da hat sich aber jemand sehr lieb! Heidi Klum (49) und Seal (59) waren von 2005 bis 2014 verheiratet, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Henry Samuel (16), Johan Samuel (15) und Lou Samuel (12). Töchterchen Leni Klum (18) stammt aus der früheren Beziehung des Models mit Flavio Briatore. 2009 wurde die 18-Jährige von Seal adoptiert. Während die Beauty in die großen Fußstapfen ihrer Mutter tritt und als Model große Erfolge feiert, hat sie sich jetzt eine kleine Auszeit genommen: Leni und Seal genießen einen Vater-Tochter-Tag!

Neueste Paparazzi-Schnappschüsse haben einen schönen Moment zwischen dem Sänger und seiner Tochter eingefangen: Die zwei waren gemeinsam in Beverly Hills unterwegs, als sie sich innig in die Arme schlossen. Seal war komplett in weiß gekleidet, Leni trug ein lässiges Crop Top mit einer weiten blauen Jeans.

Dass Leni und ihr Vater ein gutes Verhältnis zueinander haben, ist längst kein Geheimnis mehr. In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Seal: "Wir sind sehr eng miteinander verbunden. Das war schon immer so – von dem Tag an, als ich ihre Mutter kennengelernt habe."

Getty Images Heidi Klum und Seal bei den Grammy Awards, 2011

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Getty Images Leni Klum mit ihrem Vater Seal im Oktober 2021 in Los Angeles

