Fans gespalten: Cathy Hummels teilt Kuss-Pic mit Ludwig

Cathy Hummels (34) liebt ihren Sohn Ludwig (4) über alles. Zwischen der Moderatorin und dem Fußballer Mats Hummels (33) soll inzwischen alles aus und vorbei sein. Die Autorin ist größtenteils alleine für ihr gemeinsames Kind Ludwig verantwortlich. Immer wieder bekommen ihre Follower mit, wie nah sich das Mama-Sohn-Duo steht. Jetzt postete Cathy ein inniges Kuss-Foto mit ihrem Kind. Ihre Fans reagierten gespalten darauf.

Auf Instagram zeigte Cathy zwei Fotos von sich und Ludwig. Darauf pressen die beiden ihre Lippen aufeinander. Mit "Ich bin offiziell vergeben" und "Bester Mann in meinem Leben neben meinem Vater" kommentierte die 34-Jährige die Schnappschüsse. Viele ihrer Follower reagierten mit zahlreichen Herzchen auf den Beitrag, doch es kam auch Kritik. "Du bist so eine hübsche Frau, such dir doch einfach einen neuen Mann an deiner Seite und projizier nicht mehr in deinen Sohn hinein, als er ist! Das wirkt inzwischen echt ungesund und leicht befremdlich", teilte ein User seine Meinung mit.

Andere sprangen wiederum für Cathy in die Bresche. "Erinnert sich noch jemand an den Shitstorm, den Victoria Beckham (48) damals für einen Kuss geerntet hat? Cathy, scheiß auf die Meinungen hier. Tut, was euch guttut!", fand jemand auf Instagram positive Worte für die Mutter. Vor einigen Jahren postete auch Victoria Beckham ein Foto, wie sie ihre Tochter Harper auf den Mund küsste, wofür sie im Netz einen Shitstorm bekam.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels, Juli 2022

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

