Kim Kardashian posiert als moderne, platinblonde Rapunzel

Kim Kardashian (41) hat es schon wieder getan. Der Realitystar weiß, wie er mit ausgefallenen Outfits Aufsehen erregt. Die Mutter von vier Kindern präsentierte sich in der Vergangenheit schon in etlichen ungewöhnlichen Looks. Sei es in einem Hulk-Kleid an Weihnachten oder im Kleid von Marilyn Monroe (✝36) auf der Met Gala – die Unternehmerin fällt auf. Mit ihrem neuen Look legt Kim den Fokus aber nun auf ihr Haare.

Am Sonntag teilte die 41-Jährige auf ihrer Instagram-Seite einige Schnappschüsse, auf denen sie ihre platinblonde Mähne ganz bewusst in Szene setzt. Auf den Bildern, die sie hinter den Kulissen eines Fotoshootings zeigen, posiert Kim in einem beigefarbenen Catsuit auf einem Sofa. Dabei fallen ihr die langen Haare über ihre Schulter und den Bauch bis hin zur Hüfte. Beim Shooting ist Kim sogar vom Hals bis zu ihren Ellenbogen in Haare gewickelt. Zu den Fotos fragte sie ironisch: "Wie zum Teufel buchstabiert man Rapunzel", ehe sie die rhetorische Frage mit einem Wortspiel selber beantwortete.

Wie sehr die eigentlich schwarzhaarige Kim es aber tatsächlich genießt, eine Blondine zu sein, verriet sie gegenüber dem Magazin Allure. "Ich habe eine ganz andere Energie, wenn ich blond bin. Als Blondine bin ich selbstbewusster", erklärte sie.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

