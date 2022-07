"Promi-Büßen"-Challenge im Eiswasser: Giselle bricht ab

Gisele Oppermann (34) hat es nicht ausgehalten. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gehört zum Cast der neuen Show Das große Promi-Büßen. In dieser konfrontiert Moderatorin Olivia Jones (52) die Promis mit ihren Fehltritten aus der Vergangenheit, aber auch waghalsige Spiele stehen auf dem Programm, bei denen es wichtig ist, dass die Promis zusammenhalten. Doch eine Challenge wurde Gisele zu viel: Nach fünf Sekunden brach sie das Spiel ab.

Die Herausforderung: Die Prominenten mussten vier Minuten in einem Pool gefüllt mit sechs Grad kaltem Wasser verbringen. Alle Kandidaten müssen die Challenge bestehen, ansonsten werden ihnen ihre Koffer abgenommen. "Mir geht es nicht so gut, wenn ich den Wasserbottich sehe", sorgte sich Gisele bereits im Vorfeld. Im Wasser hielt sie es dann keine fünf Sekunden aus und brach ab. "Warum soll ich mich für eine Sache entschuldigen, wenn mein Körper nein sagt?", erklärte sie im Nachhinein.

Carina Spack (26) und Elena Miras (30) konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Spiel teilnehmen. Ennesto Monté (47) wendete eine besondere Taktik an, um es mit seinen Teammitgliedern Daniele Negroni (26) und Simex im eiskalten Wasser auszuhalten. Er redete durchgehend, um die Jungs abzulenken. "Das war so witzig", freute sich Daniele über Ennestos Engagement.

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Ennesto Monté, "Das große Promi-Büßen"-Kandidat

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Daniele Negroni bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de