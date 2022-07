Achtung, Spoiler! ER kriegt die letzte Bachelorette-Rose

Für wen entscheidet sich Sharon Battiste (30)? Die einstige Köln 50667-Darstellerin stand in diesem Jahr vor keiner leichten Aufgabe: Denn bei Die Bachelorette bewarben sich gleich 20 Männer um die Gunst der Beauty. Drei von ihnen entpuppten sich als Sharons Favoriten und durften in Bangkok ihre Eltern und Freundinnen kennenlernen. Doch am Ende gab es nur eine letzte Rose: ER hat das Herz der Bachelorette erobert!

Achtung, Spoiler! Wer das Finale noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen.

Nachdem Familie und Freunde Lukas (20), Steffen und Jan auf den Zahn gefühlt hatten, war die Reise für Steffen beendet. Neben der allerletzten Rose lässt Sharon die wichtigsten Stationen mit ihren beiden Finalisten Revue passieren. Der Beauty ist anzumerken, wie schwer ihr die finale Entscheidung fällt. Während sie mit den Tränen ringt, eröffnet sie Lukas, dass ihre Gefühle für ihn nicht groß genug sind. "Ich weiß, dass das nicht einfach ist, ich bin richtig dankbar für die Zeit hier und bin froh, dass ich so eine Frau kennenlernen durfte", nimmt der Fitnessfan die Abfuhr gefasst auf.

Ein Happy End gab es für den Floristen Jan: Der Blumenprofi durfte sich über Sharons letzte Rose freuen! Über den Dächern der Hauptstadt Thailands küssen sich die zwei leidenschaftlich. "Du warst der Erste und bist der Letzte", fasste die 30-Jährige die Reise ihres Gewinners zusammen.

