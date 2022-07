Nach Hochzeit: Britney Spears und Söhne kommen besser klar

Sie nähern sich wieder an! Britney Spears (40) ist Mutter von zwei Söhnen. Gemeinsam mit Kevin Federline (44) begrüßte sie vor 16 und 15 Jahren zwei Söhne – Sean (16) und Jayden (15). Die Teenies leben bei ihrem Vater, auch wenn sich das Ex-Paar das Sorgerecht teilt. Obwohl die Sängerin ihrem Ex im April krasse Vorwürfe machte, ist sie in Kevins Gegend gezogen. Damit hat sich nun wohl auch Britneys Beziehung zu ihrem Nachwuchs gebessert!

Nach der Hochzeit mit Sam Asghari (28) ist die Blondine nach Calabasas in Kalifornien umgezogen – offenbar, um ihre Kinder öfter sehen zu können. "Jetzt, da sie in der gleichen Nachbarschaft wie ihre Söhne wohnt, sind die beiden ziemlich oft bei ihr", erzählte eine Quelle gegenüber HollywoodLife. Das bedeute Britney auch sehr viel. Und nun sei ihre Beziehung "stärker denn je".

Seitdem ihre Vormundschaft beendet wurde, hat Britney viel mehr Freiheiten und kann Sean und Jayden generell öfter sehen. "Britney hofft, dass ihre Bindung noch stärker wird, weil sie ihr die Welt bedeuten", plauderte der Insider weiter aus.

Getty Images Britney Spears mit Kevin Federline, 2004

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston

