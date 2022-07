Nach Tod ihres Kindes: Lauren Goodger wurde erstmals gesehen

Lauren Goodger (35) zeigt sich erstmals in der Öffentlichkeit. Im vergangenen Januar verkündeten die Britin und ihr Partner Charles Drury freudig, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Doch erst vor wenigen Wochen folgte die erschütternde Nachricht: Ihre Tochter Lorena ist nur zwei Tage nach der Geburt verstorben. Seitdem ist es sehr ruhig um die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihre kleine Familie geworden. Jetzt wurde Lauren das erste Mal nach dem tragischen Tod gesehen.

Wie die Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen, wurde Lauren rund zwei Wochen nach dem tragischen Tod ihres Babys in Essex gesichtet: In einem komplett schwarzen Outfit machte sie einige Besorgungen. Sie trug ihre Haare offen, hatte ein wenig Make-up aufgelegt und wirkte sichtlich niedergeschlagen.

Schon vor wenigen Tagen, rund eine Woche nach dem Tod ihres Babys, meldete sich Lauren auf Social Media zurück: In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Darstellerin mit ihren Fans den emotionalen Song "A Mother's Prayer" von Céline Dion (54), woraufhin sie in der nächsten Story schrieb: "Begleite sie an einen Ort, führe sie mit deiner Gnade an einen Ort, an dem sie sicher ist."

