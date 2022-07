Nach Tod ihrer Tochter Lorena: Lauren Goodger zurück im Netz

Lauren Goodger (35) lässt ihre Fans an ihrer Trauer teilhaben. Im vergangenen Januar verkündete die britische Reality-TV-Bekanntheit, dass ihr Partner Charles Drury und sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Doch vor wenigen Tagen hatte sie dann eine erschütternde Nachricht für ihre Fans: Ihre Tochter Lorena ist zwei Tage nach der Geburt verstorben. Nun meldete sich Lauren erstmals seit diesem schweren Schicksalsschlag auch wieder im Netz zurück.

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin einen emotionalen Song, mit dem sie ihre Community an ihrer Gefühlslage teilhaben ließ. Zu einem Emoji eines zerbrochenen Herzens vor schwarzem Hintergrund war "A Mother's Prayer" (zu Deutsch: Das Gebet einer Mutter) von Céline Dion (54) zu hören. Die Liedtexte erschienen nach und nach auf dem Bildschirm, sodass in ihrer Story nacheinander zu lesen war: "Begleite sie an einen Ort, führe sie mit deiner Gnade an einen Ort, an dem sie sicher ist".

Am vergangenen Sonntag hatte Lauren die traurigen Nachrichten über den Tod ihres Babys auf ihrem Social-Media-Account veröffentlicht. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto einer kleinen Babyhand, die einen Finger umklammert, schrieb sie: "Worte können nicht beschreiben, wie es als Mutter ist, sein Baby zu verlieren, welches man all die Monate in sich getragen und schließlich zur Welt gebracht hat". Was genau vorgefallen ist, das erzählte die 35-Jährige ihren Abonnenten bisher noch nicht.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose im Juli 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre verstorbene Tochter Lorena

Anzeige

Instagram / laurengoodger "The Only Way Is Essex"-Star Lauren Goodger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de