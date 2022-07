Neue Personality-Show: Riccardo Simonetti verrät ein Detail!

Riccardo Simonetti (29) freut sich riesig auf seine Show! Nachdem er zuletzt öfter im Fernsehen zu sehen war und das Publikum mit seiner lockeren und lustigen Art bestens entertainte, bekommt er jetzt sogar seine eigene Sendung! In den fünf Folgen will der Influencer seine Persönlichkeit zeigen und Themen ansprechen, die ihm am Herzen liegen. Promiflash verriet Riccardo jetzt Näheres über seine Show!

"Also es wird eine Late-Night-Show und das ist für mich schon auch ein Traum, der wahr wird", schwärmte er im Promiflash-Interview bei der Premiere von "The Gray Man". Die Netz-Bekanntheit selbst schaue nämlich unglaublich gerne solche Sendungen – von seinen Qualitäten als Showmaster ist Riccardo auch sehr überzeugt und stellt sich in eine Reihe mit den ganz Großen! "Ich würde mal sagen: James Corden ist Geschichte, es gibt eine neue Bitch in der Stadt!", zeigte der Webstar sich selbstbewusst.

Der Name für Riccardos Show ist bisher noch nicht bekannt – sie wird jedoch schon im kommenden Herbst im Ersten ausgestrahlt. "Ich möchte einen Mehrwert schaffen, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen Glamour einhauchen und vor allem einfach Spaß haben!", hatte der 29-Jährige gegenüber DWDL erklärt.

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti beim Lady-Gaga-Konzert, Juli 2022

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Juli 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de