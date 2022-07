Royaler Witzbold: Prinz George feiert neunten Geburtstag!

Wie schnell Prinz George (9) doch erwachsen wird! Am 22. Juli stand für den Mini-Royal ein großer Tag an: Gemeinsam mit seiner Familie feierte er seinen neunten Geburtstag. Anlässlich des Ehrentags ihres Nachwuchses teilten Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) sogar ein neues Porträt des Geburtstagskinds. In den vergangenen Monaten hatte der Neunjährige bei öffentlichen Auftritten auch immer wieder für Aufsehen gesorgt. So schnitt der Urenkel der Queen (96) im Februar 2022 bei einem Rugbyspiel in London beispielsweise fleißig Grimassen. Im Video seht ihr noch weitere süße Momente des vergangenen Jahres von Prinz George...

