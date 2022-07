"The Gray Man": War Ryan Gosling so fit wie Chris Evans?

Wer war besser in Form am Set von "The Gray Man"? Am Freitag erscheint der lang ersehnte Thriller endlich auf Netflix. Der Trailer verspricht jede Menge Action und abgedrehte Szenen. Auch der Cast kann sich wirklich sehen lassen: Die Hauptrollen werden unter anderem von den Superstars Ryan Gosling (41) und Chris Evans (41) verkörpert – die sich in dem Streifen mächtig vermöbeln. Für Chris aka Captain America sind derartige Action-Szenen nichts Neues. Aber konnte Liebeskomödien-Ikone Ryan mit ihm mithalten?

Genau diese Frage hat Promiflash den Star-Regisseuren Joe (51) und Anthony Russo (52) jetzt gestellt. "Es war von Anfang an sehr anstrengend für Ryan, weil er bisher nicht viele derartige Action-Szenen gedreht hat – während kaum jemand mehr Action gedreht hat als Chris Evans", stellten die Russo-Brüder klar. "Ihm fiel es total leicht, er hat alles richtig schnell gelernt. Ryan war schockiert, wie schnell Chris sich die Bewegungsabläufe merken konnte." Doch dann holte der "Crazy, Stupid, Love"-Star schließlich auf: "Aber etwa nach der Hälfte der Dreharbeiten war Ryan genauso schnell wie er."

Auch der 41-Jährige selbst macht kein Geheimnis daraus, dass der Action-Dreh eine Herausforderung für ihn war. Bei der Deutschlandpremiere in Berlin berichtete Ryan Promiflash ehrlich: "Es war alles eine große Challenge. Es war eine körperlich sehr anspruchsvolle Rolle. [...] Ich denke, in den meisten Filmen gibt es nur etwa die Hälfte solcher Actionszenen und das war eine Menge."

Getty Images Die Russo-Brüder (links und rechts) mit dem "The Gray Man"-Cast

Getty Images Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page und Chris Evans bei der "The Gray Man"-Premiere in Berlin

Promiflash Ryan Gosling im Promiflash-Interview bei der "The Gray Man"-Premiere

