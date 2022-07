Trotz Trennungsdrama: Tori Spelling und Dean flirten im TV

Was für ein süßer Moment zwischen Tori Spelling (49) und Dean McDermott (55)! Seit 2006 sind die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und der Schauspieler verheiratet. Allerdings kursieren bereits seit Monaten Trennungsgerüchte über die fünffachen Eltern. Zudem erklärte ein Insider im vergangenen Monat, dass sich das Paar auf Probe getrennt haben soll. Umso überraschender ist nun das Verhalten des Kanadiers bei einem TV-Auftritt: Dean flirtete mit Tori.

Wie Page Six berichtete, ist der 55-Jährige jetzt in der Reality-Show seiner Frau aufgetreten. In einem Teaser für "Home With Tori" ist zu sehen, wie die Familie sich gemeinsam den ersten Film der Schauspielerin aus dem Jahr 1989 ansieht. "Wartet! Seht ihr mich, Leute? Das bin ich", schreit die 49-Jährige aufgeregt. Darauf reagiert Dean mit: "Du bist so süß, Babe."

Auch im Netz schwärmte der "Saving God"-Darsteller von seiner Frau. Anlässlich des Internationalen Frauentags widmete er Tori liebevolle Worte. In einem Instagram-Post nannte er die Mutter seiner fünf Kids "unglaublich klug, kreativ, stark, kämpferisch und lustig".

Anzeige

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spellings Kinder an Silvester 2021

Anzeige

Instagram / imdeanmcdermott Tori Spelling und Dean McDermott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de