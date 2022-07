Gerüchte über Beauty-OPs: Dagi Bee spricht jetzt Klartext!

Dagi Bee (27) platzte der Kragen! Die Blondine begann im Jahr 2012 YouTube-Clips über Mode- und Beautythemen zu drehen und hochzuladen. Bis heute ist die Frau von Eugen Kazakov (28) noch immer eine gefeierte Bloggerin und hat mittlerweile fast vier Millionen Follower auf der Video-Plattform. Kein Wunder, dass sie da einige ihrer Fans genauer im Blick behalten: Dagi wurde unterstellt, sich ihre Brüste vergrößert und sich die Lippen aufgespritzt zu haben – dazu gab sie nun ein Statement ab.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty am vergangenen Donnerstag ein Bild, auf dem ihre Oberweite in einem schwarzen Top gut zur Geltung kommt. Von der Sonne geblendet, hält sich die Mutter von Nelio die Hände über die Stirn, wobei die Lichtstrahlen trotzdem noch ihre Lippen stark beleuchten und hervorheben. Das Foto führte dazu, dass einige User ihr eine Brust-OP unterstellten und ihr vorwarfen, sich die Lippen zu stark aufgespritzt zu haben. "Das Bild habe ich letztes Jahr gemacht, zu dem Zeitpunkt war ich schwanger – nein, ich habe meine Brüste nicht machen lassen", rechtfertigte sich Dagi über die Spekulationen in ihrer Story und erklärte, dass sie sich auch nicht die Lippen habe aufspritzen lassen.

Zuletzt haute die YouTuberin ihre Follower mit einem anderen Schnappschuss vom Hocker. Rund sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes postete sie ein Bild von ihrem flachen Bauch, worauf einige Nutzer mit "Heiße Mama" reagierten. Ein User kommentierte den Beitrag sogar mit: "Und vor sechs Monaten einfach erst ein Kind bekommen, du schaust toll aus."

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee auf Ibiza im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de