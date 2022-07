In "The Gray Man": Überzeugt Chris Evans als Bösewicht?

Kauft man Chris Evans (41) den Schurken ab? Am Freitag ist der lang ersehnte Thriller "The Gray Man" endlich auf Netflix erschienen. Der Star-Schauspieler, der sonst nur gute Kerle spielt, darf hier den bösen Gegenpart zu Ryan Goslings (41) Figur verkörpern. Aber wie gut ist es Chris gelungen, sein perfektes Captain-America-Image für "The Gray Man" abzulegen? Zumindest die Regisseure sind von seinem Wandel überzeugt!

Im Promiflash-Interview im Rahmen der Deutschland-Premiere schwärmen die Russo-Brüder von Chris' Arbeit: "Er hat sich die Rolle des Bösewichts wirklich zu eigen gemacht, was sehr interessant ist, weil die Figur ein kompletter Soziopath ist – er hatte wirklich viel Spaß daran, die Figur zu spielen und das sieht man auch", betonte Joe Russo (51). "Nach seiner langen Marvel-Karriere war er daran interessiert, Risiken einzugehen, was sehr erfrischend war." Es sei nämlich sehr schwer, einen Filmstar zu finden, der den Bösewicht spielen will – und sich dann auch wirklich darauf einlässt. "Wir sind sehr stolz auf ihn."

Ein Detail hat Anthony Russo (52) an Chris' Verkörperung des bösen Lloyd Hansen besonders gut gefallen: "Wir hätten nicht gedacht, dass er sich so einen wunderschönen Schnurrbart stehen lassen würde – das war eine nette Überraschung", witzelte er gegenüber Promiflash. Wie ist es euch ergangen: Hat Chris euch als Antagonist gefallen? Stimmt ab!

