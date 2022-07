Provokant? Julian Claßens Neue quetscht ihre Brüste zusammen

Will Julian Claßen (29) seiner Ex Bibi (29) mit seiner neuen Flamme eins auswischen? Seit Mai ist das ehemalige YouTuber-Traumpaar getrennt. Aktuell wohnt Julian mit den zwei gemeinsamen Kindern Lio (3) und Emily (2) im Ferienhaus und stellte der Öffentlichkeit bereits seinen neuen Flirt Tanja Makarić vor. Um Bibi ist es hingegen sehr ruhig geworden. Jetzt machte Tanja in Julians Instagram-Story eine obszöne Geste – seine Fans finden das provokant!

Auf Instagram postete Julian ein Video von sich und Tanja, wie sie gemeinsam in einen Spiegel gucken. Während der Zweifach-Vater das Handy festhält, wandern die Hände seiner Flamme an ihre Oberweite. Tanja quetscht ihre Brüste zusammen und macht dabei einen Kussmund. Auch in der darauffolgenden Sequenz gewährt der YouTuber Einblick auf ihr Dekolleté, indem er sie beim Airhockey filmt. Einige von Julians Fans finden: Mit diesen Aufnahmen wolle er seiner Ex einen Seitenhieb verpassen.

"Ich habe das Gefühl, er macht das alles so richtig schön provokativ", fand ein User auf Instagram. Ein anderer stimmte zu: "Genau so denke ich auch, so als wollte er Bibi zeigen, ich brauch dich nicht. Finde ihn sehr merkwürdig." Andere nahmen aber auch Tanja in die Verantwortung. Sie solle darüber nachdenken, wie sie sich auf Julians Social-Media-Account präsentiert. Was ist eure Meinung dazu? Stimmt unten ab!

Instagram / julienco_ Tanja Makarić

YouTube/ Julienco Julian Claßen, YouTube-Star

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

