Nach Trennung: Geht es Bibi Claßen etwa doch nicht so gut?

Was ist denn mit Bibi Claßen (29) los? Im vergangenen Mai machten Turtelbilder von der YouTuberin und Timothy Hill die Runde. Kurz darauf gaben das einstige Traumpaar Bibi und Julian Claßen (29) nach 13 gemeinsamen Jahren ihre Trennung voneinander bekannt. Obwohl die Blondine noch in London und in Paris mit ihrer neuen Flamme gesichtet wurde, blieb es von ihrer Seite aus lange still. Geht es Bibi etwa doch nicht so gut wie zunächst angenommen?

Julian verbringt seit einigen Wochen viel Zeit mit der Influencerin Tanja Makarić: So machten die beiden gemeinsam Urlaub in Spanien – in dem Ferienhaus des einstigen YouTuber-Pärchens. Doch bei Bibi soll die Welt momentan ganz anders und weniger romantisch aussehen, denn ein Insider packte gegenüber Bild nun aus: Der 29-Jährigen mache der ganze Trubel, um die Trennung von dem Vater ihrer zwei Kinder stark zu schaffen. Aus diesem Grund habe sich die Bilou-Gründerin eine Auszeit von allem genommen, so sei sie aktuell auch nicht für neue Jobs buchbar.

Bei Julian wirkt es allerdings so, als ob er mit dem Liebes-Aus gut zurechtkomme. Er postete sogar vor wenigen Tagen ein Bild von sich und Tanja in seiner Insatgram-Story, das die beiden vor ihrer Date-Night zeigt. Dabei umarmt er seine neue Flamme von hinten und hält ihr verspielt eine Hand vor das Gesicht.

Anzeige

privat Bibi Claßen und Timothy Hill in Paris

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de