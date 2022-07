Superstylish! Måneskin-Star Damiano mit Freundin unterwegs

Damiano David (23) und Giorgia Soleri (26) zeigen sich supersüß in Rom! Seitdem der Sänger mit seiner Band Måneskin den Eurovision Song Contest gewann, ist er erfolgreich im internationalen Musikbusiness unterwegs. Zuletzt tourten die Musiker für Konzerte, Red-Carpet-Auftritte oder TV-Shows durch die ganze Welt. Jetzt unterstützte Damiano seine Freundin: Er begleitete Giorgia zu einer Buchpräsentation – dabei war das Paar ziemlich stylish unterwegs!

Während ihres Besuchs in Rom wirkten Damiano und Giorgia auch nach vier Jahren Beziehung immer noch so verliebt wie am ersten Tag – dabei konnten sich vor allem ihre Outfits sehen lassen: Der "I Wanna Be Your Slave"-Interpret überzeugte in einem weißen Basic-Shirt und einer lässigen Stoffhose mit schwarzem Gürtel. Dazu trug er beige Sneakers. Seine Liebste verzauberte die Fans in einem pinkfarbenen Kleid mit ausgestellten Puffärmeln. Dazu kombinierte Giorgia süße Sandalen und eine kleine Handtasche in derselben Farbe. Um den Look komplett zu machen, trug die 26-Jährige schlichten Schmuck in Silber und Gold.

Obwohl das Paar bereits seit einigen Jahren zusammen ist, hielten sie ihre

Beziehung lange geheim: Erst im vergangenen Jahr veröffentlichte Damiano ein Bild mit seiner Liebsten im Netz. Zu dem Post schrieb der 23-Jährige damals: "Nach fast vier Jahren können wir es sagen, oder nicht?"

Damiano David und Giorgia Soleri im Juli 2022

Damiano David und Giorgia Soleri im Juli 2022

Damiano David und Giorgia Soleri im Juli 2022

