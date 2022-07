Am 53. Geburtstag: Jennifer Lopez posiert vollkommen nackt

Jennifer Lopez (53) zieht blank! Die "Let's Get Loud"-Interpretin ist ein richtiges Multitalent, denn sie ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch Schauspielerin und Tänzerin. Doch auch als Unternehmerin machte sich J.Lo einen Namen, denn ihre Marke "JLo Beauty" ist offenbar ein voller Erfolg. Anlässlich ihres 53. Geburtstags ließ sich die "Hustlers"-Darstellerin nun etwas ganz Besonderes einfallen: Zu ihrem neuen Lebensjahr brachte Jennifer ein Produkt heraus, für das sie sogar nackt vor der Kamera posierte!

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ein Video, in dem sie ihren straffen und trainierten Körper in Szene setzte. In dem kurzen Clip konnte man sehen, wie die Beauty in einem schwarzen Bikini ihren Körper eincremte. Doch für ihr Produkt hat die frisch gebackene 53-Jährige nicht nur dieses Video gedreht, sondern sich sogar für ein Bild vor der Kamera komplett ausgezogen. So zeigt eine der Aufnahmen, die People vorliegt, die Schauspielerin, wie sie sich nackt vor der Kamera rekelt. Dabei nimmt sie eine Pose ein, in der sie mit ihrem Arm ihre Brüste bedeckt und mit ihrem angewinkelten Bein intime Details versteckt.

Die Fans reagierten begeistert auf das Video von J.Lo. "So sieht man mit 53 also aus", kommentierte ein User den Beitrag und fügte noch ein Emoji mit Herzaugen hinzu. Andere User gratulierten der "On The Floor"-Interpretin oder hinterließen Flammen-Emojis unter dem heißen Video.

Getty Images Jennifer Lopez bei den iHeartRadio Music Awards 2022

Getty Images Jennifer Lopez auf den MTV Movie und TV Awards 2022

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juni 2022

