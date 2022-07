"Böses Licht": Die Katze zeigt stolz ihren Body ohne Filter!

Daniela Katzenberger (35) sorgt für mehr Realität im Netz! Die TV-Bekannheit unterhält ihre Fans nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf Social Media. Mit witzigen Bildern und Sprüchen zaubert sie ihren Fans immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Aber auch Themen wie Body Positivity sind auf ihrem Kanal vertreten. Nun posierte die Kultblondine im Bikini: Dani präsentierte ihren Körper dabei genau so, wie er eben ist!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie nun zwei Clips von sich in Badeklamotten. Einmal bewegt Daniela ihren Po im Schatten und einmal in der prallen Sonne. Zu dem zweiten Video schreibt sie scherzhaft: "Es gibt keine Cellulite, es gibt nur scheiß Licht. In dem Sinne, her mit den Grübchen-Kisten." Ihre Fans lieben sie für diese ehrlichen Einblicke.

"Du gibst so vielen ihr Selbstbewusstsein zurück, bist einfach toll!" oder : "Ich liebe es, dass du so ehrlich zu dir und deinem Körper stehst! Du siehst auch mit dem 'bösen Licht' fantastisch aus!", schwärmten etwa zwei User unter Danis Beitrag.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2022

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger am Strand von Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2022

