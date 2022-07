Cheyenne Ochsenknecht verrät: Ist sie eine strenge Mutter?

Ist Cheyenne Ochsenknecht (22) in Sachen Erziehung eher streng oder eher locker? Im März 2021 wurden die Diese Ochsenknechts-Schönheit und ihr Verlobter Nino erstmals Eltern. Seitdem halten sie ihre Fans auch stets über die Entwicklung ihres Nachwuchses auf dem Laufenden. So freute sich die Beauty im vergangenen Monat im Netz darüber, dass Mavie (1) endlich laufen kann. Nun gibt sie weitere Details preis: Cheyenne verrät, ob sie eine strenge Mama ist.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde mit ihrer Community sprach die Influencerin ausführlich über den Alltag mit ihrem Kind sowie ihre Erziehung. Auf die Frage eines Nutzers, ob Cheyenne streng oder locker mit Mavie umgehe, antwortete sie schlicht: "Es kommt drauf an". Bei manchen Dingen sei die 22-Jährige durchaus streng mit der Einjährigen, während sie in anderen Angelegenheiten superlocker sei.

Außerdem verriet Cheyenne, dass sich ihr Leben durch die Geburt ihres Nachwuchses um 180 Grad gedreht habe. So haben Nino und sie beispielsweise weniger Zeit als Paar und auch die Stunden für sich allein seien mittlerweile eher rar. "Natürlich gibt es Momente, wo man einfach denkt, dass man nicht mehr kann, aber ich erinnere mich immer an die schönen Momente", versicherte sie. Generell sehe sie es als Segen an, ein gesundes Baby zur Welt gebracht zu haben.

Anzeige

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Tochter Mavie im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de