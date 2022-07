Eva Mendes' Support für Ken-Rolle: Ryan Gosling ist gerührt

So viel Unterstützung wünscht sich wahrscheinlich jeder. Ryan Gosling (41) wird demnächst an der Seite von Margot Robbie (32) in dem neuen Barbie-Film zu sehen sein. Der gut aussehende Blondschopf übernimmt dabei die Rolle des Ken, dem Freund der berühmten Puppe. Im wahren Leben hat er seine Traumfrau bereits gefunden: Eva Mendes (48) ist bereits seit über zehn Jahren an seiner Seite. Die Schauspielerin unterstützt den Vater ihrer Kinder, wo sie kann.

Der "The Notebook"-Star trat am Montag in der Sendung "The One Show" auf und schwärmte in einem seltenen Gespräch über seine Baby-Mama davon, dass seine Liebste immer für ihn da sei: "Sie hat mich sehr unterstützt. Sie unterstützt meine Kenergy. Sie hat den Hashtag 'That's My Ken' ins Leben gerufen, was mir sehr viel bedeutet hat."

Im Gespräch mit Hello! Canada im Jahr 2015 wurde Ryan mal gefragt, welche Eigenschaften er bei einer Frau sucht, worauf er eine eindeutige Antwort hatte: "Dass sie Eva Mendes ist, das ist alles, was ich suche." Es scheint die ganz große Liebe bei dem Schauspieler-Paar zu sein, das sich am Set eines gemeinsamen Films kennenlernte und ineinander verliebte.

Getty Images Ryan Gosling, Juli 2022

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

