Hochzeit mit J.Lo: Gwyneth Paltrow freut sich für Ex Ben

Gwyneth Paltrow (49) wünscht den beiden alles Gute! Die Schauspielerin war zwischen 1997 und 2000 mit ihrem Kollegen Ben Affleck (49) liiert. Der sorgte zuletzt für eine Menge Trubel: Erst kam er wieder mit seiner Verflossenen Jennifer Lopez (53) zusammen – und dann heirateten die zwei völlig überraschend. Viele Weggefährten schienen da erst mal baff zu sein, doch Gwyneth fand schnell Worte: Sie freut sich nämlich offenbar für Bennifer!

Bei einem Q&A auf Instagram wollte es ein Fan nun nämlich genauer wissen: Wie steht Gwyneth zum Liebes-Comeback ihres Ex? "Liebe! Es ist so romantisch! Ich freue mich wahnsinnig für die beiden", lautete die Antwort der "Shakespeare in Love"-Darstellerin. Der neu aufgeflammten Romanze kann sie offenbar genau so viel abgewinnen wie die Fans des Paares.

Gwyneth hatte sich bereits 2015 in dem Radioformat "The Howard Stern Show" über ihr Verhältnis zu Ben geäußert: Nach ihrer Trennung hätten die zwei es geschafft, befreundet zu bleiben. "Er war damals in keiner guten Verfassung für eine Beziehung", schilderte sie damals die Gründe für das Liebes-Aus.

858821 Ben Affleck und Gwyneth Paltrow, 1998

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022 in Los Angeles

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

