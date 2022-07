Alles okay? Ben Affleck weint in den Flitterwochen mit J.Lo

Ben Affleck (49) hatte wohl einen emotionalen Moment. Der Schauspieler und die Sängerin Jennifer Lopez (53) überraschten ihre Fans im Juli mit tollen Neuigkeiten: Die beiden Turteltauben haben sich in Las Vegas bei einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Im April hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Nun genießen die Frischvermählten ihren Honeymoon-Urlaub in Europa – währenddessen brach Ben jetzt aber in Tränen aus.

Zu Jennifers 53. Geburtstag gönnten die zwei sich einen romantischen Besuch in einem Pariser Restaurant. Doch auf Aufnahmen, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie Ben plötzlich anfängt zu weinen. Seine Liebste war aber augenscheinlich sofort zur Stelle und tröstete ihren Partner liebevoll. Was der Grund für seinen plötzlichen Gefühlsausbruch war, ist aber unklar.

Es ist aber wohl nicht verwunderlich, dass Ben kurzzeitig von seinen Emotionen übermannt wird – immerhin waren die vergangenen Monate für ihn und seine Angebetete mit Hochzeit und Co. sicherlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

