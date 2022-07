Anstrengende Flitterwochen: Ben Affleck pennt bei Bootstour

Ben Affleck (49) braucht auf seiner Hochzeitsreise wohl mal eine Auszeit! In der vergangenen Woche heirateten der Schauspieler und seine Liebste Jennifer Lopez (53) in einer kleinen Kapelle in Las Vegas. Danach ging es für die beiden in die Flitterwochen: Sie verbringen zusammen mit ihren Kindern angenehme Tage in Paris. Und der Trip scheint offenbar ganz schön zu schlauchen: Während eines Bootsausflugs konnte Ben jetzt die Augen nicht mehr offen halten.

Bei einer Flussfahrt auf der Seine im strahlenden Sonnenschein entspannte sich der Frischvermählte auf dem offenen Deck, die Füße lässig an der Reling abgestützt – und schlief kurzerhand mit dem Handy in der Hand ein. Dabei trug er ein blaues Hemd über einem weißen T-Shirt und eine lockere Jeans. Währenddessen verbrachte Jennifer die Zeit mit ihren Zwillingen Max (14) und Emme (14) sowie Bens Kindern Violet (16) und Seraphina (13) auf der anderen Seite des Bootes. Anschließend schmusten die beiden Turteltauben und genossen die Aussicht.

Nach dem entspannenden Ausflug zog es die Eheleute wieder in die Stadt: Elegant bekleidet feierten sie den 53. Geburtstag der Sängerin und wurden Händchen haltend am Louvre gesichtet. Für das Dinner zu ihrem Ehrentag wählte Jennifer ein knöchellanges pinkes Kleid, während Ben ein hellblaues Hemd trug.

Agence / Bestimage Ben Affleck im Juli 2022 auf der Seine

Agence / Bestimage / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2022

Agence / Bestimage / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck in Paris, 2022

